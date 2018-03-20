Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim iddialarına yanıt

Giriş Tarihi: 20 Mart 2018 Salı 22:46

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde; Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim iddialarına son noktayı koydu. Erdoğan, "Seçimler 2019 Mart ve Kasım'da yapılacaktır" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde ittifak olacak mı sorusuna ise "Yerelde gönüllü iş birliği olabilir" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul'daki vekillerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu?" sorusuna, "Yerelde gönüllü iş birliği olabilir" açıklamasını yaptı.

Yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları da ekledi: Yapılacak olan bu seçimler için çok fazla çalışmalıyız, sahada olmalıyız ve çalmadık kapı bırakmamalıyız." ifadelerine kullandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Ak Parti milletvekillerinden, "Seçim sürecine daha fazla yönelmelerini ve çok daha fazla çalışmalarını" istediği belirtildi.

kaynak: sabah.com.tr