Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim iddialarına yanıt

İstanbul'daki vekillerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerel seçimlerde ittifak olur mu?" sorusuna, "Yerelde gönüllü iş birliği olabilir" açıklamasını yaptı.
Yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları da ekledi: Yapılacak olan bu seçimler için çok fazla çalışmalıyız, sahada olmalıyız ve çalmadık kapı bırakmamalıyız." ifadelerine kullandı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Ak Parti milletvekillerinden, "Seçim sürecine daha fazla yönelmelerini ve çok daha fazla çalışmalarını" istediği belirtildi.
kaynak: sabah.com.tr