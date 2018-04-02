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Cumhurbaşkanı'na destek için Türkiye turu başlattı

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2019 seçimlerinde destek için Şırnak'tan Türkiye turu başlattı.

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2018 Pazartesi 19:57
Cumhurbaşkanı'na destek için Türkiye turu başlattı

Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla giydirilen otomobiliyle kentti gezen Özavcı, Kumçatı beldesinde vatandaşlara Kur’anı-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. 

Özavcı, burada yaptığı açıklamada, daha önce de çeşitli kampanyalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 4 kez yaptığı Türkiye turunda 81 ili dolaştığını belirtti.

Gelecek yıl yapılacam seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek amacıyla "Biz Türkiye’yiz" kampanyası kapsamında Türkiye turunu Şırnak'tan başlattığını dile getiren Özavcı, şunları kaydetti:

"Dünya Irak’taki bir milyonun üzerinde yetim kalan çocukları ve dul kalan kadınlarının tüm değerleri çiğnenmiş, ırzları kirletilmiş ve evleri başlarına yıkılmış, bir toplumun görüntülerini hafızasından silemezken, bugün Suriye’de, Arakan’da aynı vahşet ve zulme yeniden tanık oluyor. Ama ne yazık ki bir o kadar da sesiz kalmayı tercih ediyorlar. İşte tam da bu konuda Cumhurbaşkanımız tüm dünyayı, eli kanlı güç ve otoriteleri karşısına alarak adeta haykırır ve kükrercesine dik duruşunu gördük. Bu tavrı başka hiçbir toplum liderinden ya da siyasi liderlerden görmedik." 

Özavcı, Şırnak'tan sonraki ilk duraklarının Mardin, Diyarbakır ve Batman olacağını bildirdi. 

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