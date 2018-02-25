Cumhurbaşkanını Kandırmayın !

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2018 Pazar 15:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa ziyaretinin kendi başına bir gündem olmasına müsaade etmeyenler şehirde ciddi bir sıkıntıya neden oldular!

MİLLİ EĞİTİME BASKI!

Dünya lideri dediğimiz ve ülkeyi yöneten adamın 30.000 kişilik stadı zaten doldurması beklenirken il yönetiminin panikle durmadan halka mesaj atması, milli eğitimle yazışmalara girmesi, BŞ ve ilçe Belediyelerinin ulaşımı ücretsiz kılması akıllarda birçok soru işareti bıraktı!

KÜSTÜRDÜĞÜNÜZ HALK İLE CUMHURBAŞAKANI SAYESİNDE BARIŞMAK MI İSTİYORSUNUZ ?

Tabi bu tür uygulamalar akıllara " Acaba Urfa da halk Ak Partiye küstü mü? " sorularını akıllara getiriyor.

Zira öyle değilse Sn.Cumhurbaşkanının reklama mı ihtiyacı var ki haftalar öncesinden adeta seferberlik ilan edilerek insanlar davet ediliyor?

CUMHURBAŞKANINA ZARAR VERİYORSUNUZ!

Kendilerince doğru bir uygulama yaptıklarını düşünen bu kesim aslında baskılara dayanan bu davranışlar bütünü ile Sn.Cumhurbaşkanına ciddi zarar verdiklerinin farkında değiller..

Yıllar içerisinde halktan kopuk bir siyaset anlayışı içerisinde olanların Sn. Cumhurbaşkanının her ziyaretinde bu tür uygulamalara girmesi ve bıktırıcı tavrının yanı sıra şehirle ilgili ciddi sorunları kendilerine brif etmemesi de yine Sn. Cumhurbaşkanının şehir hakkında yeterli bilgiye sahip olma hakkını elinden alıyor.

BÜYÜK TEPKİ!

Özellikle Milli Eğitim üzerine kurulan baskı ve toplu taşımanın ücretsiz olması halk arasında ciddi tepkiye neden olurken bu tür uygulamalardan habersiz olan Sn. Cumhurbaşkanının bu yönde bir talebi olmayacağını düşünen Urfa halkı Cumhurbaşkanının kandırıldığını düşünüyor.

Kaynak: haber-sanliurfa.com