Cumhuriyet Bayramı, Urfa'da Törenlerle Kutlandı

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 15:09

Şanlıurfa'daki 29 Ekim töreni, yağmur nedeniyle 11 Nisan Stadyumu'nda yapıldı. Törene Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile çok sayıda sivil toplum kuluşu temsilcisi katıldı.



Vali Erin, törende yaptığı konuşmada, şehit ve gazileri minnetle andığını vurgulayarak, şunları belirtti:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 94 yılır karşısına çıkan çeşitli zorlukların üstesinden gelerek ilerleyişini sürdürmüştür. Bugün büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla dünyanın yükselen güçleri arasında yer almayı başarmıştır." diye konuştu.



Birlik ve beraberliğin önemini anlatan Erin, farklı inançların Türkiye'de kardeşçe ve barış içerisinde hayatını sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.



Etkinlik, halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

(kaynak: haberler.com)