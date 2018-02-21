DEDAŞ Çiftçilerin Elektriklerini kesecek

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2018 Çarşamba 17:31

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) tarafından, şirketin borcunu ödemeyen ve ödememekte ısrar eden abonelerin elektriklerinin kesilmesi ve haklarında gerekli yasal süreçlerin başlatılması konusunda kararlı olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Şanlıurfa’da Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olup sulu tarım yapan 30 bin 600 çiftçiden 16 bin 231’inin borçlarını düzenli ödediği, ancak geri kalanların çeşitli nedenlerle borçlarını ödemeği belirtildi.

Elektrik borcu bulunan 14 bin 369 çiftçiden 3 bin 653’ünün borcunu 2 yıldan fazla süredir ödemediği aktarılan açıklamada, Türkiye genelinde tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık yarısının DEDAŞ bölgesinde kullanıldığı vurgulandı.

Açıklamada, 53 bin kayıtlı çiftçisi bulunan Şanlıurfa'da tarımsal sulamada tek başına bazı dağıtım bölgelerin toplam tüketiminden daha fazla enerji tüketildiğine dikkat çekilerek, "Özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013’te tarımsal alanda kullanılan yıllık 5 milyar kilovatsaatlik elektriğin yaklaşık yüzde 92’si kayıt dışıyken, DEDAŞ tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ve sahada yapılan mücadele sayesinde bu oran her yıl sürekli olarak azalıyor." ifadeleri kullanıldı.

- "Düzenli ödeyenlerin haklarını da koruyacağız"

Borcu bulunanların sürekli olarak elektrik şirketinden şikayet ederek dikkatleri başka yöne yönlendirmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dicle Elektrik Dağıtım, şirketin hakları kadar borcunu düzenli ödeyen müşterilerin de hak ve hukukunu korumakta kararlı. Yasa ve yönetmeliklerde borçlu elektrik kullanıcıları hakkındaki hükümler çok açık ve net. Bugüne kadar müşterilerimizin mağdur olmaması için yasa ve yönetmeliklerin bize verdiği birçok yetkiyi gereği gibi kullanmadık, esnek davrandık. Ancak gelinen noktada bu yetkilerimizi en etkili biçimde kullanmakta kararlıyız. Bu çerçevede borcunu ödemeyen ve ödememekte ısrar eden abonelerin hem elektrikleri kesilecek, hem de haklarında gerekli yasal süreçler başlatılacaktır."