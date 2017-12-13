DEDAŞ Kaçak Elektrik Peşine Düştü

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2017 Çarşamba 12:10

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, DEDAŞ'ın havaların soğumaya başlamasıyla artan kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdığı, ancak çıkarılan asılsız haberlerle şirketin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Şirketin 2013'ten bu yana kaçak elektrikle çok yönlü mücadeleyi sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Yeni teknolojilerle bakım-onarım gerektiren yerleri daha hızlı tespit ederek müdahale edebiliyoruz. Ayrıca, özel sektör olarak 1,2 milyar lirayla bölgenin en büyük yatırımını gerçekleştiren şirket konumundayız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, DEDAŞ'ın çalışmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun mevzuat ve yönetmeliklerine uygun biçimde sürdürdüğüne işaret edilerek, kişisel menfaatleri uğruna şirketi karalamaya çalışan kişi, kurum veya kuruluşlara asla taviz verilmeyeceği aktarıldı.

Mardin’in Midyat ilçesinde üstü açık bir foseptik çukuru konusunda DEDAŞ'a yönelik dezenformasyon kampanyası yürütüldüğüne de değinilen açıklamada, "Şirketimizin işiyle hiçbir ilgisi olmayan bir sorunun bile aleyhimize haber olarak kullanılmak istenmesi, dezenformasyon girişimlerinin vardığı boyutu ortaya koyması açısından son derece çarpıcıdır.’’ değerlendirmesinde bulundu.

DEDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

AA