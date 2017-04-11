DEDAŞ'ı yıpratmak için provakasyon girişimi

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2017 Salı 15:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'ya yapacağı ziyaretin öncesinde Dicle Elektrik Dağıtımı zor duruma sokmak isteyen çevreler tarafından bir provokasyon gerçekleştirilmek istendiği belirtildi.



Üzerinde TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) yazısı bulunan sepetli bir kamyonet ile Cumhurbaşkanının konuşma yapacağı meydana referandumla ilgili bir pankart asılması, enerji şirketini seçimde 'tarafmış' gibi göstermek isteyenler tarafından dezenformasyon amacıyla kullanıldı.



Algı operasyonu yapıldı



Bölgede elektrikle ilgili tüm kurum veya kuruluşların halk arasında Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) olarak biliniyor olmasından istifade etmek isteyen bu çevreler, Dicle Elektrik A.Ş'ye ait olmadığı halde, üzerinde TEDAŞ yazan bir kamyonetle, Cumhurbaşkanının konuşma yapacağı Rabia meydanındaki direklere pankart astı. Söz konusu pankartlar asılırken çekilen fotoğraflar, Dicle Elektrik şirketine aitmiş algısı oluşturacak şekilde servis edildi.



Araç DEDAŞ'a Ait Değil



Yaşanan bu durum üzerine Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, şirketi kamuoyu nezdinde tarafmış gibi göstermek isteyen şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunda, söz konusu aracın bir devlet kurumu olan TEDAŞ'ın ismini taşıdığı, Dicle Elektrik Dağıtım şirketiyle bir ilgisi olmadığı belirlendi. Kamyonette bulunan 2 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Dicle Elektrik "Asla İzin Vermeyeceğiz"



Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Şanlıurfa'ya yapacağı ziyaret öncesinde planlı olduğunu düşündüğümüz insafsız bir provokasyon ile karşı karşıya bırakıldık. Şirket avukatlarımız olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan tahkikat sonunda aracın şirketimize ait olmadığı belirlendi. Şirketimizin ismini karalamaya çalışanlara karşı tüm yasal haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Şirketimizi tarafmış gibi göstermeye kimsenin hakkı olamaz" denildi. (sondakika.com)