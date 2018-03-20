DEDAŞ'tan borcu olanlara 15 gün süre

Giriş Tarihi: 20 Mart 2018 Salı 16:18

Dicle Elektrik Dağıtım, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın da devreye girmesi üzerine Şanlıurfa’daki sulama birliklerine, geçmişe ait elektrik borçlarını ödeyebilmeleri için 15 gün süre verdi.



Dicle Elektrik Dağıtım tarafından yapılan tüm uyarılar ve sağlanan kolaylıklara rağmen Şanlıurfa’daki Atatürk, Sevimli, Yalınlı-On Ortak, Topçu Gündaş, Güzelyurt, Merkez Bozova ve Tatarhöyük Sulama Birliği elektrik borcunu ödemedi. Bunun üzerine Dicle Elektrik, diğer müşterilerine enerji arzında devamlılığı sağlayabilmek için bu birliklerin elektriğini 2017 sonu itibariyle mevzuatlara uygun biçimde kesti.



Yaşanan bu durumun çözüme kavuşturulabilmesi için Dicle Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, borcu bulunan sulama birliklerinin başkanları ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan ile Mehmet Ali Cevheri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda bir araya geldi. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın liderliğinde gerçekleşen toplantıda, sulama birliği başkanları birikmiş olan elektrik borçlarını 15 gün içerisinde ödeme sözü verdi. Bunun üzerine Atalay ile birlik başkanları arasında konuyla ilgili bir protokol imzalandı. Protokol uyarınca 15 gün içerisinde borcu bulunan sulama birlikleri borçlarını ödemez veya temlik vererek tarımsal desteklemelerinden ödenmesi için başvuruda bulunmazlar ise elektrikleri yeniden kesilecek.



Bu arada, imzalanan protokolün ardından Dicle Elektrik, bir iyi niyet göstergesi olarak tarladaki ürünlerin kurumaması, birlik üyesi çiftçilerin sulama yapabilmeleri için kesik olan elektriği yeniden verdi. Birlik üyesi çiftçilerin yeniden elektrik enerjisi alabilmesine olanak sağlayan protokolün imzalanması Şanlıurfa’da da memnuniyetle karşılandı.





İHA