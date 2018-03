DEDAŞ'tan Eyüboğlu'na Yanıt Geldi

Giriş Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma 23:13

Türkiye'de tarımsal sulama amacıyla kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık yarısının tüketildiği Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde, üyelerinin toplam borcu 1,395 milyarı bulan Şanlıurfa’nın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, şirketi hedef göstererek, bu işi iyi yapamadığını ve kendilerinin şirkete talip olduğunu açıklayınca, basında yer alan açıklamaları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Dicle Elektrik yönetimi, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı’nın, Dicle Elektrik şirketinin yaptığı yatırımlara talip olacak kadar maddi kaynağa sahip olmasını sevindirici bulduk. Başkan, sorumluluğu altındaki odaya kayıtlı çiftçilerin toplam 1,395 milyar liraya varan borçlarını ödemesi konusunda da benzer öneriler geliştirirse hem ülkeye, hem de bölgeye büyük katkı sağlamış olur."

Dicle Elektrik açıklamasında, Ziraat Odası Başkanı’nın açıklamasının, toplumu suça ve kaosa teşvik eden, adeta bir itiraf niteliğinde olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Söz konusu şahsın bize saldıran ifadeleri kabul edilir nitelikte değildir. Eleştiri başka, rekabete ve emeğe saldırgan bir tutum içerisinde kanun tanımazlık başkadır. Dicle Elektrik, sayısız kurum tarafından her işi denetlenen, uygulamalarını kanun ve yönetmeliklere uygun yapan, her konuda bakanlıklara hesap veren ve hesap vermek zorunda olan bir şirkettir. Ziraat Odası Başkanı'nın şehrine ve millete hizmet etmek için şirketi alması şart değildir; ülkemizin her bölgesinde elektrik kullanan bir çiftçi enerji borcunu nasıl ödüyorsa, Şanlıurfalı çiftçinin onlardan bir ayrıcalığı yoktur. Yaptığımız tüm ödeme kolaylıklarına rağmen 1,395 milyar lira elektrik borçları vardır. Dicle Elektrik'e talip olacak kadar maddi kaynakları olduğuna göre 1,395 milyar liralık elektrik borcunu da kolayca ödeyebilirler. Başkan, hazır şirkete talip olmuşken, bölgede yaygın olan kayıt dışı elektrik kullanımını ve israfı sona erdirme konusunda da bizimle el ele çalışarak bu konudaki samimiyetini ve vizyonunu tüm Şanlıurfalılara gösterebilir. Bir yandan ülkemizin en büyük enerji kaybının önlenmesine katkısı olur, hem de kayıt dışı kullananların sırtındaki kul hakkını da ortadan kaldırıp çok büyük sevaba girer."

Şanlıurfa'daki Tarımsal Enerji Borcu Bölgenin En Yükseği

Bakanlar Kurulu kararıyla elektrik borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin destekleme primlerine uygulanacak bloke nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım, bu borçların dökümünü çıkardı. Buna göre, tarımsal sulamadan dolayı en fazla elektrik borcu bulunan çiftçi Şanlıurfa’da bulunuyor. Şanlıurfalı 14.369 çiftçinin elektrik borcu 1 milyar 395 milyon 723 bin lira ile dağıtım bölgesindeki diğer 5 ildeki çiftçilerin toplam elektrik borcundan daha fazla.

EYÜPOĞLU'nun Basına Yansıyan Açıklaması

