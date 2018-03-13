DEDAŞ'tan Urfa'da aydınlatma yatırmı

Giriş Tarihi: 13 Mart 2018 Salı 09:20

Dicle Elektrik, Akçakale-Mardin çevreyolu ve Akabe -TOKİ çevre yolundaki orta refüjlere 11 kilometre yeraltı elektrik hattı döşedi, söz konusu çevre yollarına toplam 350 aydınlatma direği dikerek aydınlatma çalışmalarını tamamladı. Şirket tarafından aydınlatma şebekesine enerji sağlamak üzere bu bölgede toplam 1.900 KVA gücünde 7 köşk trafonun kurulumu da tamamlandı.

Vatandaşlar Yatırımlardan Memnun

Dağıtım bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun çalışmalar yapan Dicle Elektrik, trafik güvenliğini de etkileyen cadde ve sokak aydınlatmalarını ihmal etmiyor. Aydınlatma şebekesinin devreye alınması üzerine bu yolu kullanan vatandaşlar, hizmetinden dolayı Dicle Elektrik Dağıtım’a teşekkür etti.