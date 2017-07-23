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Delebe, TBB'nin Yürütme Kuruluna Seçildi

Şanlıurfa Eski Baro Başkanı Hikmet Delebe Türkiye Barolar Birliği'nin, Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi – Yürütme Kurulu'na seçildi.

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 15:19
Delebe, TBB'nin Yürütme Kuruluna Seçildi

Şanlıurfa Eski Baro Başkanı Hikmet Delebe Türkiye Barolar Birliği'nin önceki gün Ankara'da gerçekleşen toplantısında, Türkiye Barolar Birliği'nin, Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi'nin 13 üyeden oluşan, Yürütme Kurulu'na seçildi.

Hikmet Delebe bu görevi 4 yıl üstlenecek. Delebe, iki gün süren ilk toplantılarını Ankara - TBB Genel Merkezinde gerçekleştirdi. 

Delebe yaptığı açıklamada, Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi'nin 13 üyeden oluşan yeni kurulu ile Türkiye'de insan hakları ihlalleri konusunda daha etkin ve kararlı çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

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