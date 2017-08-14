Demet Akalın, Canlı Yayında Sinir Krizi Geçirerek Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:49

Geçen günlerde eşi Okan Kurt'un borçlarını ödemediği iddiasıyla başlatılan haciz işlemleriyle gündeme gelen Demet Akalın, Beyaz TV'de yayınlanan magazin programında sinir krizi geçirerek ağladı. Akalın sakinleşmekte güçlük çekti.

HACİZ HABERLERİ SONRASI BERKAY'A TAKTIĞI ALTINLAR KONUŞULMUŞTU

Popçu Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt geçen hafta 75 tane daire satın aldığı Osman Görgülü'nün 32 milyon 845 bin TL'lik icra takibiyle sarsılmıştı. İcra memurları çiftin Beykoz'daki villasına polisle gitmişti, haciz işlemi uygulanmıştı. Okan Kurt ''Dairelerin parasını ödedik. Bize tüm inşaatı devretmek istedi. Onun da parasını verdik ama devretmedi. Osman Görgülü'nün bize borcu var. Borcunu ödememek için böyle oyunlar yapıyor'' demişti. Haciz haberleri sonrası Demet Akalın'ın Berkay'a yeni dünyaya gelen kızı için birden çok altın takması da çok konuşulmuştu.

"KÖPEK GİBİ ÇALIŞIYORUM"

Demet Akalın, evine icra gelmişken Berkay'ın dünyaya gelen kızı için 15 bin liraya yakın altın alması olayı daha da kızıştırmıştı. Konuyu masaya yatıran program sunucularından Ali Eyüboğlu Demet Akalın'ın nispet yaptığını ileri sürdü. Programı izleyen ve Eyüboğlu'nun sözlerini duyan Demet Akalın, Beyaz Magazin'e telefonla katıldı. Durumu açıklayan şarkıcı, birden sinir krizi geçirerek ağlamaya başladı. Ekrandakilere "Siz insan değil misiniz kardeşim ya" diye sitem eden Akalın, "Benim kimseye borcum yok benim çocuğum aşağıda ağlıyor. Ben kimsede gösteriş yapmıyorum. Ben o gün gittim çünkü kimse evini açmadı bir tek Berkay bana 10 gün evini açtı. Beni hastanelik edeceksiniz, ben bir tek evladım için yaşıyorum. O ev benim bile değil, sattım. Kredi çekip yeni ev aldım, Okan bir kuruş vermedi, kredi çekip aldım, o yüzden köpek gibi çalışıyorum." dedi.

(sondakika.com)