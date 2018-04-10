Demet Akalın, İbrahim Tatlıses'i listeden çıkardı

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 13:35

Ünlülerin sınır ziyareti nedeniyle İbrahim Tatlıses`le polemik yaşayan Demet Akalın, ünlü türkücüye tepki olarak onunla özdeşleşen şarkıları konser repertuvarından çıkardı.

`YUSUF YUSUF` POLEMİĞİ HT Magazin`den Tarkan Abdullahoğlu`nun haberine göre, Demet Akalın, sanatçıların Mehmetçik`e moral vermek için Hatay`a yaptığı ziyaret sonrası, her etkinliğe aynı isimlerin gittiğini ifade ederek duruma tepki göstermişti. İbrahim Tatlıses`in konuyla ilgili yaptığı, "Yusuf Yusuf edip gelmedi kimse" açıklaması polemiği alevlendirmişti.

2013`TE BARIŞMIŞLARDI Tatlıses`in sözlerine, "Oğlunu askere gönder" diye yanıt veren Akalın, ünlü türkücüye tepki olarak onunla özdeşleşen `Vur Gitsin Beni`, `Beni Benden Alırsan`, `Kal Benim İçin` gibi şarkıları repertuvarından çıkardı.

Geçmişte de sık sık polemiğe giren iki ünlü en son 2013`te barışmıştı.

(İHA)