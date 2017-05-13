Demir fiyatları inşaatı vurdu

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:01

Şanlıurfa Müteahhitleri ve iş adamları Derneği ( MÜTİŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem AYDIN , demir fiyatlarının sürekli yükselmesinin, birçok müteahhidin işini yavaşlatmasına, birçoğunun da geçici olarak işi durdurmasına neden olduğunu bildirdi. Aydın yaptığı yazılı açıklamada, inşaat sektörünün en önemli maliyetlerinden birini oluşturan demir fiyatlarında son dönemde büyük artış yaşandığını belirtti. Bunun da inşaat sektörüne olumsuz yansıdığını ifade eden Aydın 'şunları kaydetti: ''Geçen yıl temmuz ayı başında fabrika çıkış fiyatı 1.100 TL/Ton olan demirin, bugün fiyatı yaklaşık 2.200 TL/Ton seviyesine ulaştı. Yüzde yüze tekabül eden bu artışın yanı sıra tüccar tarafından fiyatın katlanmasıyla Türkiye'nin çeşitli noktalarında demir fiyatları 2.200 –2.300 TL/Ton seviyelerine ulaşmakta. Bu durumda demir fiyatlarının yaklaşık o/o oranında artmasına anlam veremiyoruz.'' Sektörün birçok alt sektörü de bünyesinde barındıran, besleyen, ekonomiye ciddi kazanımlar sağlayan ve işsizliğin çözümü olarak öne çıkan bir sektör olduğunu belirten Aydın , ''Dolayısıyla birçok alt sektör de bu haksız fiyat artışından olumsuz etkilendi. Bu durum, birçok müteahhidin işini yavaşlatmasına ve birçoğunun da geçici olarak işi durdurmasına neden oldu. Konut maliyetindeki artış beraberinde birçok sorunu da getirecektir. Vatandaşlarımız düğünlerde atkı olarak altın değil, demir taksa yeridir. Rekabet koşullarının sağlanması ve serbest piyasa koşullarının dikkate alınmasının yanında birçok alanda ciddi atılımlar başlatan hükümetin, yatırımlarımız aksamadan bu soruna bir çözüm üretmesini talep ediyoruz'' ifadesini kullandı.