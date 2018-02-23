Urfa Haber WhatsApp Hattı

Ana Sayfa Eğitim Demirkol: Gençlerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli

Demirkol: Gençlerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde üniversiteye hazırlanan gençleri, 4’üncü deneme sınavı öncesinde ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma 12:13
Demirkol: Gençlerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli

Gençlerle sohbet ederek, derslerinde başarılar dileyen Başkan Demirkol, “Gençlerimiz bizim için çok kıymetli bu nedenle onlara ne yapsak azdır” dedi.

 

Haliliye Belediyesi Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde üniversiteye hazırlanan 350 öğrenci için bugün 4’üncü deneme sınavı düzenlendi. Deneme sınavı öncesinde de, Başkan Fevzi Demirkol gençleri ziyaret etti. Sınıfları gezerek, sınava hazırlanan gençlere başarılar dileyen Başkan Demirkol, gençler de sohbet etti.

Gençlere yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğinin altını çizen Başkan Fevzi Demirkol, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Haliliye Belediyesi olarak gençlerin eğitimi ve bilgi çağında geleceğe hazırlanması için çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Sırrın ve Bahçelievler bölgelerimizde gece saat 12’ye kadar açık olan kütüphanelerimiz var. Bu kütüphanelerimizde gençlerimizin ders çalışmakta ve ayrıca üniversiteye hazırlık noktasında da, hocalarımızın denetiminde kurslarımız devam etmektedir. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize hocalarımız eğitim vermekte ve zaman zaman deneme sınavları yapmaktadır. Bugün de, dördüncü deneme sınavımızı gerçekleştirdik. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu işte emek veren tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin bizim geleceğimiz olduğu bilinci içerisinde her türlü imkanımızı gençlerimizin eğitimi için seferber edeceğiz. Gençlerimiz bizim için çok kıymetli bu nedenle onlara ne yapsak azdır.”

Başkan Demirkol, öğrencilerle görüşten sonra eğitim merkezinden ayrıldı.

 

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık