Demirkol: Gençlerimiz Bizim İçin Çok Kıymetli

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma 12:13

Gençlerle sohbet ederek, derslerinde başarılar dileyen Başkan Demirkol, “Gençlerimiz bizim için çok kıymetli bu nedenle onlara ne yapsak azdır” dedi.

Haliliye Belediyesi Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde üniversiteye hazırlanan 350 öğrenci için bugün 4’üncü deneme sınavı düzenlendi. Deneme sınavı öncesinde de, Başkan Fevzi Demirkol gençleri ziyaret etti. Sınıfları gezerek, sınava hazırlanan gençlere başarılar dileyen Başkan Demirkol, gençler de sohbet etti.

Gençlere yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğinin altını çizen Başkan Fevzi Demirkol, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Haliliye Belediyesi olarak gençlerin eğitimi ve bilgi çağında geleceğe hazırlanması için çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Sırrın ve Bahçelievler bölgelerimizde gece saat 12’ye kadar açık olan kütüphanelerimiz var. Bu kütüphanelerimizde gençlerimizin ders çalışmakta ve ayrıca üniversiteye hazırlık noktasında da, hocalarımızın denetiminde kurslarımız devam etmektedir. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize hocalarımız eğitim vermekte ve zaman zaman deneme sınavları yapmaktadır. Bugün de, dördüncü deneme sınavımızı gerçekleştirdik. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu işte emek veren tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin bizim geleceğimiz olduğu bilinci içerisinde her türlü imkanımızı gençlerimizin eğitimi için seferber edeceğiz. Gençlerimiz bizim için çok kıymetli bu nedenle onlara ne yapsak azdır.”

Başkan Demirkol, öğrencilerle görüşten sonra eğitim merkezinden ayrıldı.