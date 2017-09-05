Demirkol ve Milletvekili Kaçar Vatandaşlarla Bayramlaştı

Giriş Tarihi: 5 Eylül 2017 Salı 13:19

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa MilletvekiliMahmut Kaçar ile birlikte Haliliye İlçesine bağlı kırsal mahalleleri ziyaret etti. Vatandaşlarla bayramlaşan Demirkol, gittiği mahallelerde yapılan çalışmaları da yerinde inceledi.



Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Milletvekili Mahmut Kaçar ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla kırsal mahalleleri ziyaret ederek, hem vatandaşlarla bayramlaştı, hem de yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Ziyaretler kapsamında Demirkol ile Milletvekili Kaçar, Örencik, Keremli, Taşlıca, Taşlıca- Polatlı, Kalecik ve Aşağı İçkara kırsal mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Demirkol, ziyaret ettiği kırsal mahallelerdeki çocuklara, Akıl ve Zeka Oyunları, Siyer-i Nebi ve Çanakkale kitaplarını da okumaları için hediye etti.



Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Milletvekili Mahmut Kaçar, "Başta Şanlıurfaolmak üzere mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol ile birlikte Kurban Bayramının ikinci gününde, Şanlıurfa merkezde yoğun şekilde vatandaşlarımızla bayramlaşma programı yaptık. Kurban Bayramının üçüncü gününde de, yine Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol ile birlikte kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızı ziyaret ederek, kendileriyle bayramlaştık. Ayrıca, belediyemizin ve hükumetimizin yapmış olduğu hizmetleri yerinde gördük" dedi.



Başkan Fevzi Demirkol ise açıklamasında şunları söyledi,"Kurban Bayramının ikinci gününde kent merkezindeki vatandaşlarımızla hemhal olup, bayramlaştık. Bayramın üçüncü gününde ise kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın bir kısmını ziyaret ettik. Haliliye Belediyesi olarak ve ayrıca hükumetimizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde gördük. Yapılması gereken çalışmalarla ilgili notlar aldık. Bu vesileyle halkımızın kurban bayramını tebrik ediyorum" dedi.

(sondakika.com)