Giriş Tarihi: 16 Nisan 2017 Pazar 14:52

Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, referandum için Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi'nde oyunu kullandı.

İLK DEFA YANINDA EŞİ YOK

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, ilk defa yanında eşi olmadan sandıkta oy kullandı.

SIRADA BEKLEDİ

Merkez Kayapınar İlçesi'ndeki Kayapınar İlkokulu'na yakınları ile gelen Başak Demirtaş, bir süre seçmenlerle birlikte sıranın kendisine gelmesini bekledi. Daha sonra oyunu kullanan Başak Demirtaş, "Bu referandumun sonrucu umuyorum ki; halkımıza, barışa, demokrasiye özgürlüğe giden yolda hayırlı olur" dedi.

"MÜCADELE HER TÜRLÜ DEVAM EDİYOR"

Başak Demirtaş, okuldan ayrılırken gazetecilerin bu sene ilk kez eşi Selahattin Demirtaş'tan ayrı oy kullandığını hatırlatması üzerine ise "Mücadele her türlü devam ediyor" karşılığını verdi.

"BAŞKANIMIZA ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI

Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Demirtaş, yoğun ilgi ile karşılaştı. Oy kullanmaya gelenler Başak Demirtaş'ı "Başkanımıza özgürlük" diye bağırıp, alkışlar arasında uğurladı.

(sondakika.com)