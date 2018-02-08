DenizBank'tan 2017'de 1 milyar 902 milyon TL net kar

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 12:19

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, DenizBank'ın 2017'de net karını da yüzde 36 yükselterek 1 milyar 902 milyon TL’ye çıkardığını belirtti.

DenizBank açıklamasında görüşlerine yer verilen Ateş, 20. kuruluş yıl dönümlerine denk gelen 2017 faaliyet döneminde, Türkiye'nin en büyük beşinci özel bankası olarak, 81 ile ve yurt dışına yayılan 740 şubenin yanı sıra, 14 binin üzerinde çalışan ile ülkeleri için değer yaratmak üzere faaliyetlerini sürdürdüklerini aktardı.

Ateş, DenizBank’ın aktiflerini 2017’de yıllık yüzde 18 artış ile 160 milyar TL’ye ulaştırarak pazardaki güçlü konumunu koruduğunu, aynı dönemde net karını da yüzde 36 yükselterek 1 milyar 902 milyon TL’ye çıkardığını açıkladı.



DenizBank’ın geçen 20 yıl içerisinde sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da önemli bir müşteri ve hizmet tabanı oluşturduğunu dile getiren Ateş, Türk bankalarının yurt dışındaki iştirakleri arasında 10,5 milyar avro aktif büyüklük ile lider konumda bulunan, aynı zamanda Avusturya'nın beşinci büyük özel bankası olan DenizBank AG dahil toplamda 3 uluslararası iştirak ile hizmet sunduklarını vurguladı.

Ateş, DenizBank’ın yıllık olarak konsolide bazda mevduatını yüzde 19’luk artış ile 107 milyar TL’ye,toplam kredilerini yüzde 21'lik yükseliş ile 115 milyar TL’ye, müşteri sayısını ise 11,5 milyon kişiye ulaştırdığını ifade etti.

-"Türkiye Ortak Ödeme Platformu hayalimiz gerçek oldu"





Türkiye’nin geleceğine ve insan hayatının kalitesine katkı sağlayacak projelerin tam destekçisi olduklarını, bu yolda inovasyon ve teknoloji alanındaki bilgi birikimlerini devreye almaktan kaçınmadıklarını belirten Hakan Ateş, "Uzun yıllardır Milli Cüzdan hayalinin peşinden koşmuş, hemen her platformda ülkemize yerli bir sistem kazandırma arzumuzu dile getirmiştik. Türkiye'nin önde gelen kurumları ile hayata geçirdiğimiz Ortak Ödeme Platformu ile bu hayalimiz gerçek oldu. Bankacılık hizmetlerini, banka hesabı olmayanlar dahil ülkemizde herkes için kolay ve erişilebilir kılmaktan, finansal kapsayıcılığın gelişmesi yolunda son heyecan verici bu işbirliği içinde yer almaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Ateş, DenizBank’ın söz konusu ortaklıkta bankacılık alanındaki bilgi birikiminin yanı sıra teknoloji gücüyle de devrede olacağını aktardı. Tamamen yerli kaynaklar kullanarak üretilmiş Türkiye Ortak Ödeme Platformunun maliyetleri düşürerek ekonomiye sağladığı katkının yanı sıra, bilginin milli tutulması açısından da çok önemli bir adım olduğunu dile getiren Ateş, "Bu anlamda dünya bankacılığına da son derece başarılı bir model sunduğumuza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin sürdürülebilir geleceği ve milli ekonominin gelişimi açısından tarımın stratejik önem arz ettiğini, dolayısıyla bu alandaki çalışmalarını da ulusal mesele olarak gördüklerini belirten Ateş, 1,1 milyonu aşan üretici müşteri, 11 milyar TL’yi aşan tarım kredisi ve özel bankalar arasında yüzde 41’lik pazar payı ile DenizBank’ın tarımdaki liderliğini devam ettirdiğini bildirdi.



Ateş, Türkiye’nin 7 ilinde çiftçiler ile bir araya gelerek hayata geçirdikleri "Tarım Zirveleri" etkinlikleri kapsamında, tarım ve hayvancılık yatırımları başta olmak üzere, üreticilerin karşı karşıya olduğu sorun ve çözüm önerilerini masaya yatıracaklarını dile getirdi. Tarım sektöründe sadece Türkiye’de değil, dünyada da en büyük deneyime sahip bankalardan biri olduklarını vurgulayan Ateş, "En önemlisi ise bu işin sadece finansman yönüyle değil sosyal tarafı ile de ilgileniyoruz.

Tarım Bakanlığımız işbirliğinde bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiğimiz Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışmamızın yanı sıra bu alanda hayata geçirdiğimiz pek çok sosyal proje mevcut. Bizim için üreticimize hizmet, aynı zamanda ülkemize hizmet anlamına geliyor. İlk günkü heyecanla tarım sektöründeki yolculuğumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA