Depremzedelere psikososyal destek

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:55

Depremin ardından toplanan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı 28 kişiden oluşan uzman ekipler, ilçede evleri hasar gören ya da depremden etkilenen vatandaşlarla görüşüyor.

Ekipler, vatandaşlara psikososyal destek hizmeti sağlayıp hasar ve ihtiyaç tespit çalışmaları yürüterek, depremzedelerin acılarını hafifletmeye çalışıyor.

AFAD ekipleri, Yavuzselim Mahallesi'nde kısmen yıkılan iki katlı binanın altındaki bölümde mahsur kalan küçükbaş hayvanların çıkarılması için çalışma başlattı. İş makineleriyle yaklaşık 3 saattir yürütülen çalışmalar sırasında bazı hayvanlar canlı olarak bulundukları yerden çıkarılırken, bazılarının telef olduğu görüldü.

Olay yerinde gözyaşı dökerek çalışmaları takip eden hayvanların sahibi 57 yaşındaki Zeynep Berk'i komşuları ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şeker hastası kadın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını ve tek geçim kaynaklarının bu koyunlar olduğunu ifade etti.

Deprem sırasında evin yıkıldığını ve komşularının yardımıyla enkazdan çıkarıldıklarını söyleyen Berk, şunları anlattı:

"Beş kişi evde uyuyorduk. Evin alt katında ahırımız vardı. Deprem sırasında ev üzerimize yıkıldı. Komşularımız gelip bizi kurtardı, oğlum yaralandı, şu an hastanede. Yaklaşık 150 hayvanımız enkazın altında kaldı. Birkaç tanesini kurtarmayı başardılar. Tüm emeklerimiz depremle birlikte gitti, ne yapacağımızı bilemiyoruz."

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı da bölgeye gelerek, çalışmaları yerinde inceledi. AFAD ve itfaiye ekipleri, depremde hasar gören binalarda da çalışma yürütüyor.