Devletten yerel radyo ve TV’lere destek geliyor

Giriş Tarihi: 29 Mart 2018 Perşembe 13:03

Geçtiğimiz yıl, Radyo Televizyon Sahipleri Derneği’nin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileterek çözüm bulunmasını istediği yerel medyanın sorunlarına ilişkin ilk somut adımlar geliyor. Ulusal medyayla aynı koşullarda değerlendirilen yerel medyanın yayın hayatlarına devam edebilmesi ve güçlendirilmesi için oluşturulan kurul, atılacak adımları netleştirdi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ın başkanlığında çalışmalarını yürüten kurul, yerel medyanın ödemekle yükümlü olduğu ancak kuruluş bütçeleri gereği ödemekte güçlük çektiği lisans fiyatları ve kira bedellerine ilişkin yeni bir düzenleme kararı aldı.



SEMBOLİK DÜZEYE ÇEKİLİYOR



Buna göre, yerel medya kuruluşlarının da ulusal medya kuruluşları gibi, ödemekle yükümlü oldukları 300 bin TL’lik uydu yayın lisansı ve her ay TÜRKSAT’a ödenmesi gereken 70 bin TL’lik kiralar sembolik rakama çekilecek.



RTÜK payı da düşecek



Telif hakları ve kamu spotlarına ilişkin rakamlarda da bir düzenleme yapmak için harekete geçildi. Hükümet ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yerel televizyonlara kestiği cezaların oranlarında ve RTÜK paylarına ilişkin rakamlarda da yeniden düzenleme yapacak.



Gazeteciler işsiz kalmayacak



Düzenleme, iletişim fakültesi mezunlarına da yeni iş kapısı açacak. Uydu lisans ve kira bedelleri nedeniyle, yerel televizyon ve radyolarını kapatmak zorunda kalan yerel medya patronları da, düzenleme sayesinde medya kuruluşlarında genç iletişimleri istihdam edebilecek. Bu sayede, iletişim fakültesi mezunu binlerce gazeteci yeni iş kapısı bulabilecek. Düzenleme işsizlik sorunu için de çözüm yaratmış olacak.



(Akşam)