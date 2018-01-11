Devrilen direğin altında kalan çocuğu arkadaşları kurtardı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir çocuğun, devrilen aydınlatma direğinin altında kalması ve arkadaşlarınca kurtarılması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İlçeye bağlı Yazlıca Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Esmanur Meşhurgil'in üzerine, yürürken tutunduğu aydınlatma direği devrildi.
Direğin altında kalan çocuğu, olayı gören aynı yaşlardaki kardeşi ve kuzeni kurtardı.
Baba Ahmet Meşhurgil, yakın zamanda evlerinin bahçesine birkaç aydınlatma direği monte ettiklerini söyledi.
Meşhurgil, direklerden birinin kızının üzerine devrilmesinin üzüntü verici olduğunu ancak olaydan yara almadan kurtulmasına sevindiklerini aktardı.
Aydınlatma direğinin çocuğun üzerine devrilme anı da evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, beton bir yükselti üzerinde yürüyen çocuk, tutunduğu direğin devrilmesi sonucu altında kalıyor. Bu sırada yakında bulunan çocuklar koşarak Esmanur'u direğin altından çıkarılıyor.
AA