Ana Sayfa Güncel Devrilen direğin altında kalan çocuğu arkadaşları kurtardı

Devrilen direğin altında kalan çocuğu arkadaşları kurtardı

- Akçakale ilçesinde bir çocuğun, devrilen aydınlatma direğinin altında kalması ve arkadaşlarınca kurtarılması güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 15:20
Devrilen direğin altında kalan çocuğu arkadaşları kurtardı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir çocuğun, devrilen aydınlatma direğinin altında kalması ve arkadaşlarınca kurtarılması güvenlik kamerasınca görüntülendi. 

İlçeye bağlı Yazlıca Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Esmanur Meşhurgil'in üzerine, yürürken tutunduğu aydınlatma direği devrildi.

Direğin altında kalan çocuğu, olayı gören aynı yaşlardaki kardeşi ve kuzeni kurtardı. 

Baba Ahmet Meşhurgil, yakın zamanda evlerinin bahçesine birkaç aydınlatma direği monte ettiklerini söyledi.

Meşhurgil, direklerden birinin kızının üzerine devrilmesinin üzüntü verici olduğunu ancak olaydan yara almadan kurtulmasına sevindiklerini aktardı.

Aydınlatma direğinin çocuğun üzerine devrilme anı da evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, beton bir yükselti üzerinde yürüyen çocuk, tutunduğu direğin devrilmesi sonucu altında kalıyor. Bu sırada yakında bulunan çocuklar koşarak Esmanur'u direğin altından çıkarılıyor.

 

AA

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Urfa Haber Foto Galeri Sayfası İçin Tıklayın
Bu habere de bakabilirsiniz Seyir halindeki aracın üzerine duvar çöktü

Seyir halindeki aracın üzerine duvar çöktü
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık