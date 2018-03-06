Dicle EDAŞ'tan çiftçi desteklemelerine blokaj koyacak

Giriş Tarihi: 6 Mart 2018 Salı 10:06

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) tarafından, 2017 yılında tarımsal sulama amacıyla kullandıkları elektriğe ait borcu bulunan çiftçilerin blokaj uygulamasından dolayı sıkıntı yaşamamaları için borçlarını bir an önce ödemeleri gerektiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılında tarımsal sulama amacıyla kullandıkları elektriğe ait borcu bulunan Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamındaki çiftçiler uyarıldı.

Açıklamada, DEDAŞ'ın sorumluluk bölgesindeki illerde tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borcu bulunan ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı’nın destekleme primlerine bloke konulmasına ilişkin tebliği kapsamına giren çiftçi sayısının 48 bin 181 olduğu belirtildi.

Blokaj kapsamındaki kayıtlı çiftçi sayısının en yüksek olduğu illerin başında Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ın geldiği vurgulanan açıklamada, geçen yılki tarımsal sulama dönemine ait elektrik borcunu bir defada ödeyen çiftçilerin blokesinin hemen kaldırılacağı kaydedildi.

Borcunun destekleme priminden kesilmesini isteyen çiftçilerin blokesinin ise söz konusu hesapların virman işlemlerinden dolayı 2-3 gün içerisinde kaldırılacağı belirtilen açıklamada, bölgede tarımsal sulamada her yıl yaklaşık 1,6 milyar lira tutarında elektriğin bedeli ödenmeden kullanıldığı hatırlatıldı.

AA