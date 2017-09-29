Dicle Elektrik’ten Kaçırılmayacak Fırsat!

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2017 Cuma 15:10

Dicle Elektrik tarafından başlatılan kampanyada, 31 Aralık 2016’dan önceki gecikme borçları tamamen siliniyor. 25 Eylül - 31 Ekim 2017 tarihleri arasında uygulanacak kampanyada, abonelerin toplam elektrik borcuna yüzde 70’e varan oranlarda indirim ve 6 taksite kadar ödeme kolaylığı sağlanıyor.

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, elektrik, gecikme veya kaçak kullanım borcu bulunan abonelerin kendilerine en yakın müşteri hizmetleri merkezine giderek kampanya koşulları hakkında bilgi almaları ve borcu yapılandırmak üzere anlaşma sağlamaları gerektiği belirtildi. 31 Aralık 2016 tarihinden önceki dönemlere ait elektrik borcu veya kaçak cezası bulunan abonelerin gecikme borçları tamamen siliniyor, anapara borcuna ise özel indirim oranları uygulanıyor.

Şirket açıklamasında kampanyanın 31 Ekim 2017 Salı günü mesai bitiminde sona ereceği, hiçbir şekilde uzatılmayacağı ve tekrar edilmeyeceği vurgulanırken, kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin belirlenen süreler içerisinde Dicle Elektrik İl veya İlçe Müdürlüklerine bizzat başvurmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Bilindiği üzere, geçenlerde Urfa Haber imtiyaz sahibi ve köşe yazarımız Ahin Güneş sosyal medya hesabından DEDAŞ'a bu konuda çağrıda bulunmuş aynı konuyu gündeme taşımıştı.