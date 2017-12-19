Dicle Elektrik'ten

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2017 Salı 13:46

Kış şartları altında vatandaşlara kesintisiz enerji sunmak üzere yapılan yatırımın engellenmesiyle elektrik şirketi kadar vatandaşların da mağdur olduğuna işaret edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla trafonun kısa süre içinde Şırnak'ın Cizre ilçesindeki TOKİ mevkiinde bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada, Dicle Elektrik ekiplerinin trafonun yeniden montajı için çalışmaya başladığı ve trafoyu çalanlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtilerek, "Çalınan 30 ton ağırlığındaki köşk tipi trafonun bulunmasında nakliye firmasında görevli vinç operatörünün dikkati etkili oldu. Alınan bilgiye göre, çalıntı trafoyu indirdiği yeri söyleyen operatör, sahte irsaliye belgesi ile gece geç saatte trafoyu yükletmek isteyenlerden şüphelenerek yükleme sırasında cep telefonu ile görüntü çekti. Bu görüntüleri inceleyerek hırsızların kimliğini belirleyen güvenlik güçleri aramalara başladı." ifadeleri kullanıldı.