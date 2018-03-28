DİKA Genel Sekreteri Altındağ, gazetecilerle buluştu

Giriş Tarihi: 28 Mart 2018 Çarşamba 00:03

DİKA Şırnak İl Koordinatörü Ekrem Dirican'ın katılımıyla özel bir otelde gerçekleşen toplantıda, kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

DİKA Genel Sekreteri Altındağ, toplantıda yaptığı konuşmada, Şırnak'ın da içinde bulunduğu TR3 bölgesinde yer alan illerin yatırım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerden biri olan Şırnak'ta gençlerin kurumlarda çalışmaktan ziyade üretim ve iş olanaklarına kaydırılması gerektiğini belirten Altındağ, şöyle konuştu:

"Dış ülkelerde gençlerde iş kurma yaşı 23-25 arası iken ülkemizde maalesef 35 bandında. Bu çok üzücü bir durum. Demek ki biz gençlerimize güvenemiyoruz. Bunu kırmamız gerekiyor. Ajans olarak biz gençlerimizin yanındayız. Yeter ki iş sahası açsınlar fikir üretip projelerini getirsinler biz bölgemizi kalkındırmak için buradayız ve elimizden geleni yapmaya hazırız."

Altındağ, basının önemine işaret etti.

AA