Dikkat! Nazar, elektrik gibi çarpabilir

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 18:14

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Boran, halk arasında “göz değmesi” olarak da bilinen nazarın, insanların hayatını derinden etkileyebileceğini söyledi. Boran, Elmalılı Hamdi Yazır’ın konuyla ilgili Ayet-i Kerime’nin tefsirinde, “Kişinin bakışı bazılarını elektrik gibi çarpar, etkisi altına alır” ifadelerini kullandığına dikkat çekti.

İnsan ve Hayat Dergisi’nde Boran tarafından kaleme alınan “Nazarın Kaynağına Bakış” başlıklı araştırma yazısında nazarla ilgili dikkat çekici bilgilere yer veriliyor.

ANNE BABANIN ÇOCUĞUNA BAKIŞINDA BİLE NAZAR OLABİLİR

Nazarın insan iradesinin dışında meydana geldiğini belirten Mustafa Boran, “Her insanda az veya çok nazar olabilir. Anne babanın çocuğuna bakışında bile nazar değebilir. Ancak nazarın meydana gelmesinin en önemli kaynağı haset duygusudur. Bu duyguda kin ve düşmanlık vardır. Nazarın tesirinin gücü hasedin şiddetine bağlıdır. Bu yüzden -nazar haktır ve insanı mezara deveyi kazana koyar- buyrulmuştur” dedi.

KURAN’DA NAZARA İŞARET EDİLİYOR

Nazar hakkında Hadis-i Şerifler’in yanında Kuran-ı Kerim’den ayetlerin de bulunduğunu dile getiren Mustafa Boran, Kalem Suresi’nin 51. Ayetine dikkat çekti. Boran, şu bilgileri verdi;

“Şüphesiz inkâr edenler zikri (Kuran’ı Kerim) duydukları zaman seni gözleriyle devirecekler” mealindeki ayet, inanmayanların Kuran’ı Kerim’i işittiklerinde Rasulullah’ın (S.A.V.) sahip olduğu şerefi kıskanarak gözleriyle yere serecek gibi baktıklarını, adeta onu öfke dolu nazarlarıyla yok etmek istediklerini haber verir. Tefsirlerde bu olay nazar değdirmek olarak izah edilmektedir.”

BAZILARI ELEKTRİK GİBİ ÇARPARAK MANYETİZE EDERLER

Boran, bu ayeti tefsir eden 20. Yüzyılın en büyük müfessirlerinden Elmalılı Hamdi Yazır’ın da “Kişinin gözleriyle bakışında karşısındakine iyi veya kötü olarak tesiri olacağı, bazılarının elektrik gibi dokunup çarpacağı, etki altına alacağı, bazılarının ise hasedinden tuzak kuracağı, hedefine ulaştığı zamanda göz değmesinin gerçekleşeceği” ifadelerini kullandığına dikkat çekiyor.

KADERİ GEÇECEK BİR ŞEY OLSAYDI O NAZAR OLURDU

Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) nazar hakkındaki Hadis-i Şerifleri’ni hatırlatan Boran, “Rasulullah Efendimiz (S.A.V.) nazarın hak olduğunu, nazardan korunmak için ise Allah’a sığınmak gerektiğini haber vermiştir. Kaderi geçecek bir şey bulunsaydı bunun nazar olacağını bildirmiştir. Bir kimsenin nazardan korunması için özellikle Felak ve Nas surelerini okumasını tavsiye etmiştir” dedi.