Dikkat Son gün 26 Mart

Giriş Tarihi: 25 Mart 2018 Pazar 09:40

2017 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-26 Mart 2018 tarihleri arasında verilecek.



• Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2017 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 26 Mart 2018 Pazartesi akşamına kadar elektronik ortamda gönderecekler.



• Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Başkanlığı internet sayfası (www.gib.gov.tr ) üzerinden ulaşılabilir.



Hesaplanan Gelir Vergisinin 2018 yılının Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmekte.



Mükellefler vergilerini,



• Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,



• Bağlı bulunulan vergi dairesine,



• Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine, ödeyebilecekler.



Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin Başkanlığımız internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartları ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcınıza www.gib.gov.tr ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmekte.