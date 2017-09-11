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Dikkatsiz İşçi 5. Kattan Düştü

Şanlıurfa’da çalıştığı inşaatın 5’inci katından düşen işçi yaralandı.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2017 Pazartesi 15:50
Dikkatsiz İşçi 5. Kattan Düştü

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Karapörü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, inşaatın 5'inci katında çalışan Mehmet A. (63) dengesini kaybederek düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

(haberler.com)

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