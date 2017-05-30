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Dikkatsiz Sürücü Ağaca Çarptı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolun kenarındaki ağaca çarptı, olayda 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2017 Salı 15:27
Dikkatsiz Sürücü Ağaca Çarptı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yolun kenarındaki ağaca çarptı, olayda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde Göbeklitepe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 37 KC 309 plakalı otomobil sürücüsü Hacı B., tali yoldan ana yola giren plakası öğrenilemeyen araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarında bulunan ağaca çarparak duran otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

(sondakika.com)

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