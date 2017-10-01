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Dikkatsiz sürücü çatıya uçtu

Şanlıurfa'da aracını park etmek isteyen sürücü, gaza fazla basınca aracıyla birlikte 5 metre yükseklikten, aşağıdaki evin çatısına düştü.

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2017 Pazar 20:20
Dikkatsiz sürücü çatıya uçtu

Şanlıurfa'da sürücüsünün park etmek istediği otomobil evin çatısına uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

GAZA FAZLA BASINCA EVİN ÇATISINA UÇTU

Edinilen bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir sürücü, 06 AC 8953 plakalı otomobilini park etmek isterken aniden gaza basınca bir evin çatısına uçtu.

ARAÇ EVİN ÇATISINDA TERS DÖNDÜ

Yaklaşık 5 metre yükseklikteki yoldan evin çatısına düşen otomobil ters döndü. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

(haberler.com)

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