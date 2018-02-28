Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan İşleyen'e veda töreni

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2018 Çarşamba 18:05

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan eski Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen için veda töreni yapıldı.

Merkez Kayapınar İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İşleyen'in Diyarbakır'da görev yaptığı dönemde hizmetlerinin anlatıldığı sinevizyon sunuldu.

İşleyen, törende yaptığı konuşmada, babasının bir ayağı ve elinden engelli olduğunu, kimsenin onunla evlendirilemeyeceği düşünülürken bir engelli kız ile evlendirildiğini anlatarak, "Bir topal anne ve babanın çocuğum." dedi.

Diyarbakır'ın sadece birkaç insanla tanışmaya gelmeye bile değer bir şehir olduğunu söyleyen İşleyen, bu kentin kendisi için bir okul olduğunu düşündüğünü belirtti. 32 ay boyunca kentte görev yaptığını anımsatan İşleyen, şöyle konuştu:

"Kendimi bir fakülte bitirmiş gibi hissediyorum. Bana öğreten ve eğiten bu okuldan öğrendiklerimi kalan ömrümde de Diyarbakır, bölge ve ülkemiz için kullandırma imkanını Allah lütfeylesin. Gittiğim birçok yerde yaptığım konuşmalarda Diyarbakır deyince elinde molotof, polis panzerinin üzerine fırlatan çocukların görüntüsünün insanların aklına geldiğini ve kentin bu olmadığını anlatıyorum. Diyarbakır böyle gösterilmek isteniyor. Siz de böyle gösterilmek istenenlere fırsat vermeyin. Böyle olmadığını sürekli anlatın."

Görev arkadaşları ve vatandaşlardan helallik isteyen İşleyen, Allah'ın kenttin güzel insanlarına, bölgeye, ülkeye ve dünyaya güzellikler yaşatması temennisinde bulundu.

İl Müftü Vekili Abdullah Işık ise sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşadıklarını dile getirerek, kentte yaptıkları hizmetlerinden dolayı İşleyen'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından salondakilerin yeni görevinde başarılar dilediği İşleyen'e Kuran kursu öğrencileri çiçek verdi.

AA