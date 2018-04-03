Diyarbakır, halk oyunlarında 4 birincilik aldı

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2018 Salı 17:58

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde Bingöl'de düzenlenen Halk Oyunları Bölge Yarışması, Diyarbakır, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Muş, Batman, Mardin ve ev sahibi Bingöl'den 52 topluluğun katılımıyla yapıldı.

Bingöl Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan yarışmada, Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü, geleneksel düzenlemeli dalda büyükler ve gençlerde, geleneksel düzenlemesiz dalda da büyüklerde birincilik elde etti.

Yarışmada Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü ekibi de geleneksel düzenlemesiz dalda gençlerde birinci oldu.

Ekipler elde ettikleri birincilikle THOF tarafından yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

AA