Diyarbakır Valisi Güzeloğlu:

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 15:04

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Türkiye insanlık değerleri ve terörle mücadele adına dünya çapında bir sorumluluk üstleniyor. Terörün olduğu her yerde milleti ve devleti ile imanlı bir duruş sergiliyor." dedi.

Güzeloğlu, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla Lice Mevlit İlgin Ortaokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, il genelinde eğitimde önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Lice'yi acı ve gözyaşıyla buluşturan terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından ilçede huzur ve güvenliğin tesis edildiğini vurgulayan Güzeloğlu, "Artık Lice'nin okul öncesinde yüzde 99'a varan bir büyük dönüşümünü, ilçenin her şeye layık gençlerinin ve öğrencilerinin bugün her alandaki başarısını konuşuyoruz. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine karşı devletiyle bütünleşmiş milleti ile daha güzel geleceğe doğru yol alıyoruz. Biz insanımızı seviyor, ona hizmet etmeyi ibadet sayıyoruz." diye konuştu.

İnsanı merkeze alan ve insana hizmeti ibadet sayan bir yönetim anlayışıyla hizmet yürüttüklerini vurgulayan Güzeloğu, bu sayede Diyarbakır'da büyük sosyal dönüşüm yaşandığını kaydetti.

Vali Güzeloğlu, geçmişte eksik kalan hizmetlerin huzur ve güvenin sağlanmasıyla hızlıca giderildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Terör örgütü PKK'nın bu bölgelerde estirdiği o ihanet ortamının sonrasında insanımız, geçmişte yaşanan acıları geride bırakmanın güveni içerisindedir. Bizler devlet olarak kararlılıkla insanımıza hizmet etmek ve Diyarbakırımızı kalkınma yarışında en öne çıkarma gayreti içerisindeyiz. Bölgede tarımı, sanayiyi ve her düzeyde kalkınmayı geliştirmek adına yoğun bir gayret sarf ediyoruz."

- "Dünya çapında bir sorumluluk üstleniyor"

Bu töreni Lice'de özellikle yapmak istediklerini dile getiren Güzeloğlu, "Artık Lice, Avrupa şampiyonu olmuş sporcularıyla, eğitimde en önde koşan çabasıyla anılıyor." dedi.

Güzeloğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret ederek, "Her düzeyde terör tehdidi kaldırılacak. Türkiye bugün insanlık değerleri ve terörle mücadele adına dünya çapında bir sorumluluk üstleniyor. Terörün olduğu her yerde bu ülke milleti ve devletiyle imanlı bir duruş sergiliyor." ifadelerini kullandı.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan da katıldı.

AA