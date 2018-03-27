Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

Giriş Tarihi: 27 Mart 2018 Salı 23:59

Öğretmenevin'de gerçekleştirilen çalıştaya katılan uzmanlar, bağımlılıkla mücadele konularını ele aldı.

Müftü Vekili Abdullah Işık, müftülük olarak aktif bir şekilde bağımlılıkla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İl Müftülüğü Bağımlılıklarla Mücadele Koordinatörü Yahya Öger de Türkiye'de ve Diyarbakır'da bağımlılık durum değerlendirmesini yaptı.

Gençler arasında sigara bağımlılığının arttığını, sigara bağımlılığının madde bağımlılığını tetiklediğini ifade eden Öger, bu konuda alınması gereken önlemleri anlattı.

AA