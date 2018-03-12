Diyarbakır'da belediyeden öğrencilere sıcak yemek

Giriş Tarihi: 12 Mart 2018 Pazartesi 12:30

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Eğil Belediyesince taşımalı sistemle eğitim alan 2 bin 600 öğrenciye sıcak yemek veriliyor.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen Diyarbakır'ın Eğil Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kürşad Atak, Valiliğin onayı ile masrafları belediye tarafından karşılanmak üzere 2 bin 600 ilköğretim ve lise öğrencisine sıcak yemek hizmeti verilmesi yönünde talimat verdi.

Öğrencilerin eğitim aldığı 9 okulda yemekhaneler oluşturuldu, Milli Eğitim Bakanlığının da desteğiyle öğrenciler, her gün öğlen yemeğinde kumanya yerine üç çeşit sıcak yemek yiyebiliyor.

Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere kumanya yerine sıcak yemek hizmeti sunduklarını belirterek, uygulamanın devam edeceğini söyledi.

Uygulamadan, 2 bin 600 öğrencinin yararlandığını kaydeden Atak, bu öğrencilerin taşımalı sistemle eğitim verilen 9 okulda okuduğunu bildirdi.

Öğrencilerin sıcak yemeğe kavuştuğunu ifade eden Atak, "Devletin sıcak elini öğrencilerimizin sırtına koymuş oluyoruz. Bu sistemle öğrencilerimiz sağlıklı besleniyor." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Esen de daha önce verilen kumanyanın yerine sulu yemek hizmetinin hem öğrencileri hem de velileri mutlu ettiğini söyledi.

Kaymakamlığın katkıları sonucunda okullarının fiziki koşularını uygun bir hale getirildiğini, okullarda mutfakların oluşturulmasıyla öğrencilere sıcak yemek hizmeti verildiğini anlatan Esen, bu sayede öğrencilerin sağlıklı beslendiğini kaydetti.

Esen, "Haftanın 5 günü olmak üzere taşımalı eğitim kapsamında bulunan bütün öğrencilerimize sıcak yemek veriyoruz. Sıcak yemek hizmetini ikinci dönemde başlattık. Önümüzdeki yıllarda da bu sürekli hale gelecek." diye konuştu.

Merkez Ortaokul Müdürü Hediye Polat ise okullarına 20 köy ve mezradan öğrencilerin geldiğini aktardı.

Polat, uygulama sayesinde öğrencilerin haftanın 5 günü sıcak ve sağlıklı yemek hizmeti aldığını dile getirerek, "Bu hizmet için öğrenciler ve veliler teşekkür ediyorlar. Öğrencilerimiz daha sağlıklı şekilde besleniyor." ifadesini kullandı.

- "Devletimize teşekkür ediyoruz"

Öğrencilerden Yağmur Uçar, sıcak yemek hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Uçar, "Şimdi bize sıcak yemek veriliyor. Karnımız doyuyor. 8 yıldır bu okuldayım, ilk defa böyle bir hizmet gördüm. Bu hizmet bizi memnun etti. Devletimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Merve Vurnaz da başlatılan sıcak yemek uygulamasından memnun kaldığını belirtti.

Vurnaz, "Bize verilen yemeği istediğimiz kadar yiyebiliyoruz. Doymadığımız zaman tekrar isteyip yiyebiliyoruz. Karnımız doyuyor." diye konuştu.

AA