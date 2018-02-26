Diyarbakır'da kapkaç operasyonu

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2018 Pazartesi 15:54

Diyarbakır'da kapkaç ve yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte son günlerde toplu taşıma araçlarında kapkaç ve yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Belirlenen 16 adrese 23 Şubat'ta Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Bir şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Zanlılardan birinin evinde televizyon ünitesindeki dolapta, birinin de kaçmaya çalışırken çatıda yakalandığı öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ile fişek, tüfek, bir gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 18 yaşından küçük 3'ü de serbest bırakıldı.

Hırsızlık anları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile güvenlik kameralarınca kaydedildi.

AA