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Diyarbakır'da kaybolan kişi AFAD ekiplerince bulundu

Diyarbakır'da 2 gün önce "şifalı ot" toplamak için evden çıkan ve geri dönmeyen 80 yaşındaki Hasan İzol, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2017 Cuma 17:51
Diyarbakır'da kaybolan kişi AFAD ekiplerince bulundu

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, önceki gün Yenişehir İlçesi Güvendere Mahallesi'nde "şifalı ot" toplamak için evden çıkan 80 yaşındaki İzol eve geri dönmedi.

AFAD ekiplerine haber verilmesi üzerine, 18 personel, 2 kurtarma aracı, 1 personel aracı, 1 drone, 1 adet 8x8 amfibik arazi aracı ile Jandarma ekiplerinin desteğiyle arama kurtarma çalışması başlatıldı. İki gün süren çalışması sonucu İzol'a ulaşıldı.

Tedavi için hastaneye kaldırılan İzol'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

AA

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