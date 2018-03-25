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Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Giriş Tarihi: 25 Mart 2018 Pazar 09:48
Diyarbakır'da korkutan deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.04'te merkez üssü Diyarbakır'ın Kulp ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, yerin 12,48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2018.03.24 18:04:050 - 5.0 (Derinlik) -.- 4.1 (Büyüklüğü) DAGCILAR-SILVAN (DIYARBAKIR)

2018.03.24 14:11:36 - 5.4 (Derinlik) -.- 2.7 (Büyüklüğü) -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)

2018.03.24 13:39:20 - 0.0 (Derinlik) -.- 1.1 (Büyüklüğü) -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN)

2018.03.24 12:39:52 - 0.0 (Derinlik) -.- 1.0 (Büyüklüğü)-.- IHSANIYE-EYUP (ISTANBUL)

2018.03.24 12:15:17 - 0.0 (Derinlik) -.- 0.7 (Büyüklüğü)-.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)

2018.03.24 11:53:48 - 0.0 (Derinlik) -.- 1.1 (Büyüklüğü)-.- BOYALIK-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)

2018.03.24 11:12:13 - 0.0 (Derinlik) -.- 1.9 (Büyüklüğü)-.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)

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