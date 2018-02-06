Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 13:52

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ortaklaşa medya okulu açacak.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirmenin ardından kenti kaliteli hizmetlerle buluşturan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni nesil iletişimciler yetiştirmek için UMED ile ortak proje hazırladı.

Proje kapsamında açılacak medya okulunda eğitim görmeye hak kazanan gençlere alanında uzman gazeteciler tarafından haber yazım teknikleri, televizyon haberciliği, internet medyası ve editörlüğü, dış habercilik, medya etiği ve kültür sanat muhabirliği konularında 6 haftalık eğitim verilecek.

UMED Başkanı Aslan Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak daha önce Ankara ve İstanbul'da medya okulu açtıklarını söyledi.

Bölgede düzenledikleri panel ve konferanslarda aynı okulun Diyarbakır'da da açılması için kendilerine yoğun talep geldiğini belirten Değirmenci, "Öğrencilerden ücret almadan eğitim vereceğiz. Bu tamamen farkındalık ve gönüllülük projesidir. Başarılı olan öğrencilere sadece sertifika vermiyoruz, o gençlerin sahaya uygun olanlarından ekip oluşturacağız. Bilgi ve deneyimlerimizi Diyarbakır'daki genç iletişimcilerle paylaşacağız."

Değirmenci, eğitime katılmak isteyen gençlerin 23 Şubat 2018'e kadar [email protected] adresine e-posta atarak başvurması gerektiğini kaydetti.

AA