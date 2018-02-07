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Diyarbakır'da otomobil hırsızlığına yönelik operasyon

- Çaldıkları otomobilin parçalarını sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 12:50
Diyarbakır'da otomobil hırsızlığına yönelik operasyon

- Diyarbakır'da çaldıkları otomobili parçalayarak satan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğaracın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada Seyrantepe'deki sanayi sitesindeki iki iş yerinde çalıntı araca ait bir parça bulunması üzerine söz konusu otomobilin parçalarını satanların H.Y. ve C.A. olduğu tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüphelilerin Aziziye Mahallesi'ndeki adreslerine ve yakınındaki metruk bir binada yapılan aramada, aracın diğer parçalarına ulaşıldı.

Gözaltına alınan H.Y ve C.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

AA

 
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