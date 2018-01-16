Diyarbakır'da şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehit ailesi ve gaziyle bir süre sohbet eden Bayan Güzeloğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun selamlarını iletti.
Ziyaretlerde, Güzeloğlu’na Vali Yardımcısı Tuğba Koşal eşlik etti.
AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehit ailesi ve gaziyle bir süre sohbet eden Bayan Güzeloğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun selamlarını iletti.
Ziyaretlerde, Güzeloğlu’na Vali Yardımcısı Tuğba Koşal eşlik etti.
AA
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