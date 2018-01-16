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Diyarbakır'da şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğu’nun eşi Ayşe Güzeloğlu, Şehit Şeyhmus Karakut'un ailesi ile Gazi Yusuf İzci’yi evlerinde ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:15
Diyarbakır'da şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehit ailesi ve gaziyle bir süre sohbet eden Bayan Güzeloğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun selamlarını iletti.

Ziyaretlerde, Güzeloğlu’na Vali Yardımcısı Tuğba Koşal eşlik etti. 

 

AA

 
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