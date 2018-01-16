Diyarbakır'da şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:15

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şehit ailesi ve gaziyle bir süre sohbet eden Bayan Güzeloğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun selamlarını iletti.

Ziyaretlerde, Güzeloğlu’na Vali Yardımcısı Tuğba Koşal eşlik etti.

AA