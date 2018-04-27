Giriş Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:59

Huzur ortamının etkisini göstermeye başladığı Diyarbakır'da turizm canlandı.

Medeniyetler şehri Diyarbakır, sağlanan huzur iklimi ve baharın coşkusuyla rotasını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne çeviren yerli ve yabancı turistlerin yeniden gözdesi oldu.

Kente gelerek tarihe yolculuk yapanlar, zengin dokusuyla göz kamaştıran UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve sahabe kabirleri, Ongözlü Köprü, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı, Sezai Karakoç ve Ahmet Arif müzelerini ziyaret ediyor.

Anadolu'nun geleneksel konukseverliği ile misafirlerini ağırlayan kent zengin kültürel dokusuyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

- "Doğu'nun Paris'i"

Bursa'dan kente gelen Uludağ Üniversitesi öğrencisi Esra Düğer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a her yıl gezi amaçlı geldiğini, eğitimini tamamladığında meslek hayatını kentte sürdürmeyi istediğini söyledi.

Diyarbakır'ı çok sevdiğini anlatan Düğer, kentin yemekleri, tarihi mekanları ve insanları ile turizme açık bir yer olduğunu vurgulayarak, buraya ziyaretlerinin süreceğini dile getirdi.

Düğer "Terör olayları geride kaldı. Anlatmakla olmaz. Burası gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Ben buraya hayran kaldım. Doğu'nun Paris'i diyebilirim." ifadesini kullandı.

Üniversitesi öğrencisi Sevim Şen, İstanbullu olduğunu, Diyarbakır ile ilgili ön yargısının şehre geldikten sonra değiştiğini söyledi.

Şehri çok beğendiğini, insanların sıcak kanlı olduğunu dile getiren Şen, "Gönül rahatlığıyla gelip görev yapacağım bir şehir olduğunu düşünüyorum. Her yer tarih kokuyor ve gerçekten huzur veriyor. İnsanlara buralara turizm amaçlı gelmelerini tavsiye ediyorum. Bu kente ilerde taşınmayı bile düşündüm. Samimi bir ortam oluşmuş." diye konuştu.

Kazakistanlı Medina Majanova, gezi amaçlı geldikleri kentten memnun kaldıklarını, beklemediği bir güzellikle karşılaştığını belirtti.

Gezi sorumlusu Ahmet Bilale, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin kültürel dokusunun ve tarihi mekanlarının hayranlık uyandırdığını ifade ederek, "Birçok kültüre ev sahipliği yapmış bir kent ve şu anda barış içerisinde yaşadıklarına tanık oluyoruz." dedi.

- "Tekrar Diyarbakır'a geleceğiz"

Huzur ortamının hissedildiğini belirten Bilale, baharın tadını kentte çıkardıklarını aktardı.

Bilale, en yakın zamanda Diyarbakır'a yeniden gelmek istediklerini anlatarak, "Burada çok fazla gezilmesi, gereken tarihi ve kültürel mekan var. Öğrencilerimiz birtakım ön yargılarla buraya geldi. Şu anda o ön yargılar tamamen ortadan kalktı. Çok memnun ayrılıyorum buradan. Ancak birçok yeri de göremeden ayrıldığım için üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Afyonkarahisar'dan ilk kez kente gelen Serap Öztürk, Diyarbakır'ı hep çok merak ettiğini anlatarak, "Çok güzel, çok beğendik. İnşallah bundan sonra daha uzun süre kalmak için buraya geliriz. Tekrar Diyarbakır'a geleceğiz." sözlerine yer verdi.

Seyahat acentesi sorumlusu Mehmet Adar, Afyonkarahisar'dan 45 kişilik grupla kente geldiklerini aktararak, tarihi ve kültürel mekanları gezdiklerini kaydetti.

Adar, "Her tarafı tarihi kokan bir şehir. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğim." dedi.

- Otellerdeki doluluk oranları yüksek

Kentteki bir otelin Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, bu yıl turizmde önceki yıllara göre artan bir ivme gördüklerini belirtti.

Özelikle bu ay başlayan bu ivmenin belirli bir noktaya geldiğine dikkati çeken Yılmaz, bunun daha artmasını beklediklerini, yıl sonuna kadar 1 milyon turist sayısına ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Turistlerin kentten memnun ayrıldığını dile getiren Yılmaz, "Turistler güvenli bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Hiç bir tedirginlik yok. Otellerde doluluk oranı tahminlerimizin üzerinde çıktı. Bu yıl doluluk oranı gayet iyi." ifadelerini kullandı.

AA