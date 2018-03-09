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Diyarbakır'da uçan balon imalathanesinde patlama

Merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen patlamada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma 13:00
Diyarbakır'da uçan balon imalathanesinde patlama
YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, EMNİYET MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ  

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, kaçak uçan balon imalatı yapılan iş yerinde meydana gelen ve helyum gazından kaynaklanan patlamada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi Sento Caddesi'nde bir binanın giriş katında uçan balon imalatı yapılan iş yerinde patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 

Helyum gazından kaynaklandığı belirtilen patlamada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. 

Patlamanın etkisiyle iş yeri kullanılamaz hale geldi, çevredeki ev ve iş yerlerinde de hasar oluştu.

Güvenlik güçlerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Olay yerinde polis ekiplerince inceleme yapıldı.

- "İmalathane korsan"

Bu arada, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın iş kazası olduğunu söyledi.

"Aldığımız bilgiye göre 5 yaralımız var. İmalathane korsan, yaralılar orada çalışanlardır." diyen Aslan, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

 

AA

 
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