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Diyarbakır'da Urfa Reklamı Tepki Topladı

DİYARBAKIR'ın bazı noktalarındaki billboardlara, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan 'Ramazan Şanlıurfa'da Yaşanır' yazılı afişlerin asılması, tepkilere yol açtı.

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2017 Perşembe 15:10
Diyarbakır'da Urfa Reklamı Tepki Topladı

 Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, "Diyarbakır'daki billbordlarda  Şanlıurfa reklamının yapılması bu kentin değerlerini hiçe saymaktır. Bu kent sahipsiz değil, kabul edilemez"dedi. Sosyal medyada da yer alan fişler tartışma konusu oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve  Diyarbakır'da bazı noktalardaki bilboardlara asılan afişler tartışma yarattı.  Şanlıurfa  Balıklıgöl fotoğrafının kullanıldığı ve üzerinde, 'Ramazan  Şanlıurfa'da yaşanır' yazılı afişlere bir tepki de  Diyarbakır Esnaf ve sanatkarlar Odaları birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu'dan geldi.

DESOB Başkanı Ebedinoğlu, 'Ramazan  Şanlıurfa'da Yaşanır' yazılı afişin  Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir çok billboarda yer alması ile kentin değerini hiçe sayıldığını belirterek, " Diyarbakır turizim kentidir, onbin yıllık tarihiyle, kültürüyle insanlarının hoş görüsüyle, sahabeleriyle inanç turizminin başkentlerinden biridir.  Diyarbakır'daki billbordlarda  Şanlıurfa reklamının yapılması bu kentin değerlerini hiçe saymaktır. Bu kent sahipsiz değil, kabul edilemez" dedi. 

Sosyal medya hesaplarında da paylaşılan ve bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açan afişler tartışma konusu oldu.

 

(sondakika.com)

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