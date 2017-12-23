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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Yolcu otobüsünde karton kutu içerisinde dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri arasına gizlenmiş 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 17:53
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

 Diyarbakır'da yolcu otobüsünde yapılan aramada, karton kutu içerisinde dini içerikli yazıların yer aldığı duvar süsleri arasına gizlenmiş 10 kilo 400 gram toz esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Diyarbakır-İstanbul seferlerini yapmak amacıyla yolcuları ve bagajlarını almak için bekleyen otobüste yapılan kontrollerde, kırılacak ibaresi bulunan 2 büyük boy karton kutu içerisinde, üzerinde Arapça Allah, Muhammed ve dini içerikli yazılar bulunan duvar süsleri arasındaki boşluklara gizlenmiş 10 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

 

 

AA

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