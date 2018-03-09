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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 106 kilogram esrar ele geçirildi

Giriş Tarihi: 9 Mart 2018 Cuma 12:29
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 106 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 27 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı, 106 kilogram esrar, 93 gram eroin, 3 gram sentetik uyuşturucu, 17 uyuşturucu hap ile hassas terazi ve 17 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

AA

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