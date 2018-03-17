Diyarbakırlı öğrencilerden işaret diliyle

Giriş Tarihi: 17 Mart 2018 Cumartesi 13:07

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Topçular köyündeki ortaokul öğrencileri, işaret diliyle "Çanakkale Türküsü" sunumu yaptı.

Topçular Ortaokulu'nda müzik öğretmeni Ayşe Oral, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla öğrencileri ile Çanakkale Türküsü'nü işaret diliyle hazırladı.

İşaret dilini internetten öğrenen Oral, 16 öğrencisine de işaret dilini öğretti. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde iki hafta süren çalışmanın ardından Çanakkale Türküsü'nü işaret dili ile sunmayı başardı.

Öğrenciler daha sonra okul önünde, ellerinde Türk bayrağı ile "Çanakkale geçilmez, vatan bölünmez" mesajını hep birlikte haykırdı.

Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hani ilçesinde farkındalık oluşması için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin, tüm Türkiye'nin zaferi olduğuna işaret eden Oral, "Türk, Kürt, Laz, Çerkez herkesin zaferidir. Bizim dedelerimiz, buradaki çocuklarımızın dedeleri orada savaştı. Biz de torunları olarak vefamızı göstermek istedik. Doğusundan, batısına kadar tüm Türkiye'nin içtenlikle onları andığını vurgulamak istedik. Çocuklarımız bu bilinçte." dedi.

- "Türkünün her dizesinde duygu yüklü anlam var"

Oral, Çanakkale Türküsü'nün duygu yüklü dizelere sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkünün her dizesinde duygu yüklü anlam var. Biz de işaret diliyle o ruhu anlatmak istedik. Türküyü işitme engelli herkese aktarmak istedik." diye konuştu.

Oral, "Diyarbakır'ın Hani ilçesi Topçular köyü olarak, buradan, 'Çanakkale geçilmez' mesajını vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Burhan Kaçmaz (12) türküyü engelliler için de işaret diliyle seslendirdiklerini belirtti.

İki hafta boyunca okulda, evde çalışarak işaret dilini öğrendiklerini dile getiren Kaçmaz, türküyü işaret dili ile okuyabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Pervin İdik de Çanakkale Türküsü'nü işaret dili ile okumak için çok çaba gösterdiklerini anlatarak, kendilerine eğitim veren öğretmenlerine teşekkür etti.

AA