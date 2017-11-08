Doğu Perinçek’ten PKK yorumu

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2017 Çarşamba 21:31

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Göreceksiniz Kandil beyaz bayrak çekecek. Başka bir çareleri yoktur.

TSK’nın gücü karşısında, Türk polisinin kahramanca mücadelesi, Türk milletinin bölünmeyi reddeden, vatan bütünlüğüne sahip çıkan, Türk ve Kürt ayrımı yapmadan gösterdiği beraberliği sayesinde PKK yenilmiştir.” dedi.

“KANDİL’DE ARTIK BEYAZ BAYRAK ÇEKMEK TARTIŞILIYOR”

Perinçek, Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bugün Afrin’i kuşattığını ve Kandil’de de artık beyaz bayrak çekmenin tartışılmaya başlandığını söyledi.

Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Göreceksiniz Kandil beyaz bayrak çekecek. Başka bir çareleri yoktur. TSK’nın gücü karşısında, Türk polisinin kahramanca mücadelesi, Türk milletinin bölünmeyi reddeden,

vatan bütünlüğüne sahip çıkan, Türk ve Kürt ayrımı yapmadan gösterdiği beraberliği sayesinde PKK yenilmiştir ve beyaz bayrak çekecektir.

“HDP VE PKK SAFLARINDA OLAN VATANDAŞLARA SESLENİYORUM…”

Buradan HDP ve PKK saflarında olan vatandaşlara sesleniyorum. Elinizdeki o silahları atın.

Kardeşinize karşı sıktığınız o silahları yere atın. TSK’ya derhal teslim olun. Oralarda hayatta kalmanız mümkün değil.”

kaynak: makalegundem.com