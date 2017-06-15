Dolandırıcılarla Polis Arasında Nefes Kesen Kovalamaca

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2017 Perşembe 10:02

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa ilini merkez edinen telefon dolandırıcılarının, İzmir'de bağlantı kurdukları şahısları aracı olarak kullanarak telefon dolandırıcılığı yaptıkları belirlendi. İzmir'den Şanlıurfa'daki telefon dolandırıcılarına aracılık yapan zanlılar M.Ö. ve S.A., Çeşme'de yaşayan 80 yaşındaki E.B.'yi arayarak banka hesabının FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ele geçirilmek istendiğini söyledi. Kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı zanlıları, E.B.'ye bankada ne kadar parası olduğunu sordu. E.B., bankada 230 bin lira parası olduğunu söyleyince, dolandırıcı zanlıları paranın terör örgütünün eline geçmemesi için hepsini çekerek kendilerine getirmesi yalanını attı.



Dolandırıcı zanlılarının söylediklerine inanan E.B., bankaya giderek parasının tamamını çekmek istedi. Banka görevlileri, çekilmek istenen paranın yüksek bir miktar olduğunu söyleyerek tamamını ödeyemeyeceklerini belirtti. Banka görevlileri, 30 bin lirayı hemen verebileceklerini, 200 bin lirayı ise ertesi gün ödeyebileceklerini ifade etti. Mağdur E.B., dolandırıcı zanlılarını arayarak durumu anlatınca zanlılar 30 bin lirayı çekerek Dalyan Mahallesi'ne getirmesini istedi. Bunun üzerine E.B., bankadan 30 bin lirayı çekerek Dalyan Mahallesi'ne gitti. Dalyan Mahallesi'nde bir ara sokakta zanlılara parayı verdi.



Polis havaya ateş açtı



Mağdur E.B., parayı teslim ettikten sonra içinde şüphe oluşunca olayı polise anlattı. Asayiş ekipleri, gazete kağıtlarından para desteleri yaparak poşete koydu. Ekipler, kağıtları koydukları poşeti banka görevlilerine vererek, E.B. 200 bin lirayı çekmeye geldiğinde kendisine o poşeti vermelerini söyledi. Bu arada asayiş ekipleri bölgede fiziki takip için tedbir aldı. 13 Haziran Salı günü E.B. bankaya gelerek, banka görevlilerinden gazete kağıtlarının dolu olduğu poşeti aldı. E.B. Dalyan Mahallesi'ne giderek, daha önce parayı verdiği ara sokakta telefon dolandırıcısı zanlılarıyla buluştu. Bölgede tedbir alan asayiş ekipleri, zanlılardan M.Ö.'yü suçüstü yakalarken, diğer zanlı S.A. koşarak kaçmaya başladı. Dalyan Marina'nın çekek yerine doğru kaçan S.A.'nın peşinden koşan polis ekipleri, havaya da ateş açarak dur ihtarında bulundu. Zanlı S.A., 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam ederken, ayağı takılarak yere düştü. Asayiş şubesi ekipleri yere düşen zanlının üzerine atlayarak kıskıvrak yakaladı.



İki zanlı Çeşme Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgularının ardından Çeşme Adliyesine çıkarıldı. Yakalanan zanlıları yönlendirerek aracılık yapmalarını sağlayan Şanlıurfa ilinde ikamet eden telefon dolandırıcısı zanlılarının da yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

(sondakika.com)