Dolar 3.50 TL'yi Aştı

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2017 Salı 14:06

3.50 TL sınırından dönen dolar, saat 11.00 itibariyle 3.4935 TL seviyesinden el değiştirdikten sonra gelen ikinci bir atakla 3.5067 TL'ye kadar çıktı. Dolar saat 12.25 itibariyle 3.4990-3.5010 TL arasında hareket ediyor.

TATBİKAT DOLARI HAREKETLENDİRDİ

Dolar/TL, 11 Eylül'de yurt içinde 2'nci çeyrek büyüme verisinin yüzde 5.1 ile beklentilere yakın açıklanmasının ardından 9 aydan bu yana ilk kez 3.40 TL'nin altına gerilemiş ancak burada kalıcı olamamıştı.

Dün Kuzey Irak'taki referandum öncesinde güney sınırında tatbikat başlatıldığı yönündeki haberler doları hareketlendirirken, gece 3.49'un üzerine, bu sabah da 3.50 TL'nin üzerine taşıdı.

(sondakika.com)